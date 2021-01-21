В Харьковской области возле отделения банка ограбили женщину: подозреваемый задержан

В Купянском районе Харьковщины полицейские задержали мужчину, который ограбил женщину возле местного отделения банка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

20 января в 17:15 в полицию поступило сообщение от сотрудника службы охраны одного из отделений учреждения. Он заявил, что клиента их банка ограбили.

За совершение преступления полицейские задержали 21-летнего жителя села Ковшаровка. Установлено, что у отделения банка злоумышленник выхватил у 54-летней жительницы района сумку с личными вещами, документами и деньгами в сумме 113 000 российских рублей и более 2 тысяч гривен.

Вещественные доказательства изъяты.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Задержанный злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

Ему грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

Агентство Телевидения Новости