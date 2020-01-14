Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:15
Просмотров: 109

В харьковском аэропорту задержали мужчин с запчастями для военного самолета

В харьковском аэропорту задержали мужчин с запчастями для военного самолета

Оперативники Службы безопасности Украины задержали в аэропорту Харьков двоих мужчин, которые пытались вывезти в одну из стран Европы детали к учебно-боевому самолету Л-39 «Альбатрос». Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook. 

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что местные жители, которые являются специалистами в авиационной отрасли, нелегально скупали у разных продавцов агрегаты и узлы, в том числе подержанные, к реактивного учебно-боевого самолета Л-39 «Альбатрос».

Он состоит на вооружении более чем 30-ти странах мира. Злоумышленники вывозили комплектующие за пределы Украины с сокрытием от таможенного контроля и в дальнейшем использовали для проведения регламентных работ по обслуживанию этого типа самолетов за рубежом.

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 