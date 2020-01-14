В харьковском аэропорту задержали мужчин с запчастями для военного самолета

Оперативники Службы безопасности Украины задержали в аэропорту Харьков двоих мужчин, которые пытались вывезти в одну из стран Европы детали к учебно-боевому самолету Л-39 «Альбатрос». Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что местные жители, которые являются специалистами в авиационной отрасли, нелегально скупали у разных продавцов агрегаты и узлы, в том числе подержанные, к реактивного учебно-боевого самолета Л-39 «Альбатрос».

Он состоит на вооружении более чем 30-ти странах мира. Злоумышленники вывозили комплектующие за пределы Украины с сокрытием от таможенного контроля и в дальнейшем использовали для проведения регламентных работ по обслуживанию этого типа самолетов за рубежом.

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости