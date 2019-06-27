В Киеве задержали сына «водочного короля лнр», боевика Держака. ФОТО

В Киеве задержали сына владельца «Луганского ликеро-водочного завода» Леонида Держака, которого обоснованно считают одним из основных спонсоров «лнр».

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

«Вместе с СБУ задержали гражданина Дмитрия Держака, заместителя директора и сына владельца ЛЛВЗ «Луга-Нова» — одного из основных спонсоров террористов «лнр». Деятель проживал в Киеве с удостоверением «ветерана боевых действий» против Украины», — написал генпрокурор.

«Хотя есть в этом деле и еще один непростой вопрос — не отпустит ли сепаратиста суд под домашний арест после вчерашнего решения КС, который по представлению Н. Савченко постановил, что арест по статьям о терроризме не является обязательной мерой», — добавил Луценко.

Также известно о том, что в 2018 году боевики «лнр» присвоили Леониду Держаку звание почетного жителя города Луганска.

Источник: sprotyv.info

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