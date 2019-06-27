Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:34
Просмотров: 96

В Киеве задержали сына «водочного короля лнр», боевика Держака. ФОТО

В Киеве задержали сына «водочного короля лнр», боевика Держака. ФОТО

В Киеве задержали сына владельца «Луганского ликеро-водочного завода» Леонида Держака, которого обоснованно считают одним из основных спонсоров «лнр».

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

«Вместе с СБУ задержали гражданина Дмитрия Держака, заместителя директора и сына владельца ЛЛВЗ «Луга-Нова» — одного из основных спонсоров террористов «лнр». Деятель проживал в Киеве с удостоверением «ветерана боевых действий» против Украины», — написал генпрокурор.

«Хотя есть в этом деле и еще один непростой вопрос — не отпустит ли сепаратиста суд под домашний арест после вчерашнего решения КС, который по представлению Н. Савченко постановил, что арест по статьям о терроризме не является обязательной мерой», — добавил Луценко.

Также известно о том, что в 2018 году боевики «лнр» присвоили Леониду Держаку звание почетного жителя города Луганска.

В Киеве задержали сына «водочного короля лнр», боевика Держака. ФОТО

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: crime

Читайте ещё:

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 