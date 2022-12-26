В Мелитополе оккупанты хотят заставить жителей присягать на верность россии

Жителям оккупированной территории Запорожской области захватчики предлагают получить российский паспорт без заявления на гражданство.

Теперь, чтобы получить фейковый документ, который не признает Европейский Союз, необходимо принять присягу на верность россии, пройти дактилоскопию (снять отпечатки пальцев) и сфотографироваться.

Исключение сделают лишь подросткам до 14 лет, недееспособным гражданам и тем, кто из-за проблем со здоровьем не может прочитать или произнести текст присяги и собственноручно его подписать.

Отметим, что согласно статье 45 Гаагской конвенции 1907 г., запрещено заставлять людей на оккупированных территориях присягать на верность государству-оккупанту и принуждением изменять их гражданство.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/8503

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