Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:59
Просмотров: 99

В Мелитополе оккупанты хотят заставить жителей присягать на верность россии

В Мелитополе оккупанты хотят заставить жителей присягать на верность россии

Жителям оккупированной территории Запорожской области захватчики предлагают получить российский паспорт без заявления на гражданство.

Теперь, чтобы получить фейковый документ, который не признает Европейский Союз, необходимо принять присягу на верность россии, пройти дактилоскопию (снять отпечатки пальцев) и сфотографироваться.

Исключение сделают лишь подросткам до 14 лет, недееспособным гражданам и тем, кто из-за проблем со здоровьем не может прочитать или произнести текст присяги и собственноручно его подписать.

Отметим, что согласно статье 45 Гаагской конвенции 1907 г., запрещено заставлять людей на оккупированных территориях присягать на верность государству-оккупанту и принуждением изменять их гражданство.

#оккупанты #паспортизация

Джерело: https://t.me/infosprotyv/8503

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

25 грудня чи 7 січня?
Сегодня 09:19    25
Twitter відновлює функцію запобігання самогубствам
Сегодня 09:07    36
Бахмут (обзор ISW)
Сегодня 08:55    66
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.12 орієнтовно
Сегодня 08:54    57
Головні новини ночі та ранку
Сегодня 08:15    102
Эту нацию не победить!!! (ФОТО)
Сегодня 08:10    125
"У нас кто жалуется, всех х*й знает куда увозят, бл*"
Сегодня 07:49    111
Почему может взорваться повербанк: советы, как правильно пользоваться
Сегодня 07:40    113
На батьківщині Шойгу родині загиблого "мобіка" видали компенсацію дровами
Сегодня 07:30    112
Взрывы в военно-стратегическом аэропорту Энгельса
Сегодня 07:25    170
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 