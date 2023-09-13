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Великобритания обвинила Россию в ракетном ударе по торговому судну в Черном море

Великобритания обвинила Россию в ракетном ударе по торговому судну в Черном море

Российские военные атаковали гражданское грузовое судно в Черном море с применением ракет, заявил премьер Великобритании Риши Сунак в ходе выступления в парламенте, передает Reuters.

Он уточнил, что инцидент произошел 24 августа. Как отметил Сунак, «благодаря рассекреченным разведданным» стало известно, что торговое судно под флагом Либерии было обстреляно несколькими ракетами, в том числе «Калибрами», выпущенными российским военным кораблем.

По информации британского МИД, сухогруз стоял в морском порту Одессы. Корабль не пострадал, поскольку ракеты были успешно сбиты средствами ПВО Украины, добавили в ведомстве.

26 августа из Одессы в болгарский порт Варна вышел балкер Primus под флагом Либерии, писала «Украинская правда». Судно прибыло в Украину еще 20 февраля 2022 года из греческого порта Perama. Ему удалось покинуть Одессу с помощью гуманитарного коридора, открытого Киевом 10 августа.

В МИД Британии подчеркнули, что атака на сухогруз является «наглядной демонстрацией продолжающихся попыток России задушить экономику Украины, а также пренебрежения президентом Владимиром Путиным жизнями мирных граждан и интересами стран Африки, Азии и Ближнего Востока».

«Путин пытается выиграть войну, которую ему не выиграть, и эти нападения показывают, насколько он отчаялся. Обстреливая грузовые суда и украинскую инфраструктуру, Россия наносит ущерб остальному миру», — подчеркнул министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

После выхода из зерновой сделки в середине июля Россия заявила, что будет считать «законной целью» все следующие в Украину суда, а страны флага таких кораблей Минобороны РФ собралось расценивать как «вовлеченные» в войну на стороне Киева. Затем военные принялись бомбить элеваторы и ангары, а также предназначенную для экспорта зерна инфраструктуру.

В результате атак было уничтожено 280 тысяч тонн зерна — этого достаточно, чтобы прокормить более 1 млн человек в течение года, и больше, чем суммарно Путин пообещал передать африканским странам.

Джерело: nigroll.com

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