Сегодня 07:02
Вибух автомобіля у Києві кваліфікували як теракт, стали відомі подробиці

Вибух автомобіля у Києві кваліфікували як теракт, стали відомі подробиці

Вибух автомобіля, який стався 4 січня у дворі будинку по вулиці Героїв Дніпра в Києві під час відкриття багажника, кваліфікували як теракт, розпочатео досудове розслідування.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Київська міська прокуратура.

Внаслідок вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець. Жінка, яка перебувала поруч, не постраждала.

За фактом вибуху розпочато досудове розслідування за ч. 1. ст. 258 Кримінального кодексу України - терористичний акт, тобто вчинення вибуху чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людей.

Джерело: ukrinform.ua

