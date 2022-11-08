Викрито ворожого поплічника в рясі, який працював на гауляйтера Харківщини

Служба безпеки викрила ще одного поплічника кремля під час стабілізаційних заходів у звільнених районах на сході нашої держави.

Ним виявися настоятель одного із храмів УПЦ московського патріархату у Харківській області.

Під час тимчасової окупації Куп’янського району він закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників. Також у своїх «проповідях» виправдовував злочини агресора у війні проти України.

Крім того, він усіляко сприяв поширенню окупаційного режиму у захопленій частині регіону і для цього особисто контактував з місцевим гауляйтером Віталієм Ганчевим.

Саме з ним представник УПЦ МП погоджував свої дії щодо використання церкви для залучення громадян до лав ворога і дискредитації Сил оборони України.

Для проведення підривної діяльності він залучив прихожанку з одного із місцевих селищ, яка допомагала йому розповсюджувати прокремлівську пропаганду на території громади.

Однак, під час звільнення району клірик зі своєю спільницею втекли до рф, де намагаються переховуватись від правосуддя.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України та оголошено у розшук.

Тривають комплексні дії для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру настоятелю храму Української православної церкви Московського патріархату та прихожанці за фактом у виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі відділення №3 СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости