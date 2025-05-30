Виловив сіткою на Харківщині понад 429 кг риби: чоловіку повідомили про підозру

На Харківщині дізнавачі повідомили чоловіку підозру у незаконному вилові понад 500 рибин та раків на суму понад 1,3 мільйона гривень.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

58-річний мешканець села Олександрівка займався незаконним рибним промислом на ставку у Богодухівському районі.

Правоохоронці встановили, що чоловік здійснив вилов риби з гумового човна за допомогою сіток. Загальна кількість незаконно виловленої риби становить 506 штук вагою 429,5 кг.

Поліцією вилучено гумовий човен та знаряддя незаконного вилову.

30 травня дізнавачі Богодухівського РВП повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости