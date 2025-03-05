Кримінал
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05.03.2025 14:35
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Виправдовував агресію рф проти України: викрито харків’янина

Виправдовував агресію рф проти України: викрито харків’янина

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 61-річному чоловіку за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканець Харкова, маючи проросійські погляди, ділився ними в інтернеті. Чоловік був активним учасником антиукраїнських чатів, де негативно висловлювався про захисників нашої держави, стверджував, що саме Сили оборони завдають ударів по цивільних об’єктах і повторював інші тези роспропаганди.

Також підозрюваний із захопленням висловлювався щодо пісенної творчості прокремлівського співака, з нетерпінням чекав «визволення» Києва і схвалював дії президента рф.

Правоохоронці зібрали доказову базу і викрили чоловіка.

Агентство Телевидения Новости

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