Виправдовував війну: промосковського священника судять у Смілі

У Смілянському суді 30 травня розпочали розгляд справи стосовно настоятеля церкви Покрови Пресвятої Богородиці в селі Мельниківка.

Підозрюваний частково визнав провину, йому загрожує до восьми років ув’язнення. Ієрея підозрюють у виправдовуванні збройної агресії російської Федерації проти України, а також возвеличення її учасників, повідомила Суспільному прокурорка Катерина Костенко під час засідання.

Розгляд справи по суті почався із зачитування обвинувачення священнослужителю. За словами прокурорки, приводом для оголошення підозри ієрею Української православної церкви стало листування у його телефоні — підозрюваний отримував і відправляв у месенджерах повідомлення з виправдовуванням російської агресії проти України.

“російський солдат звільнив світ від фашизму, нацизму та іншої нечисті. Я безмежно вдячний Богові за те, що я росіянин”, — зачитала приклад повідомлення з листування Катерина Костенко.

Зі слів прокурорки, в листуванні міститься виправдовування російської агресії проти України, розпочатої у 2014 році, а також прославлення осіб, які здійснювали збройну агресію проти України, що відповідає обвинуваченню за частиною 2 статті 436-2 Кримінального кодексу України.

Підсудний частково визнав свою провину. Після зачитування обвинувачення прокурорка подала клопотання щодо запобіжного заходу — цілодобовий домашній арешт:

“У зв’язку з обвинуваченням у тяжкому злочині, під час воєнного стану та можливість впливати на свідків, вважаю правомірним призначити підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту”.

Адвокат священника, який заборонив знімати себе та свого підзахисного, просив суд послабити запобіжний захід до нічного домашнього арешту. За його словами, цілодобовий арешт не дає змоги ієрею здійснювати свою церковну діяльність.

“Клопотання прокурора запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням засобу електронного контролю строком на 2 місяці, по 29 липня 2025 року включно задовольнити”, — йдеться в постанові суду.

Наступне засідання у справі призначили на 23 червня.

Джерело: procherk.info

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