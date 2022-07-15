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Влада білорусі відкриває кордони для контрабанди підсанкційних товарів

Влада білорусі відкриває кордони для контрабанди підсанкційних товарів

#ГУРінформує

● Командуванню Державного прикордонного комітету білорусі керівництво країни надало негласну вказівку – не перешкоджати фактам контрабандної діяльності на кордонах з Україною, Польщею та Литвою.

● Таке рішення пов’язане з різким погіршенням фінансової ситуації у країні через накладені на режим лукашенка санкції з боку країн Заходу. Тож влада білорусі сподівається частково зменшити дефіцит надходжень до бюджету країни саме за рахунок максимального стимулювання контрабанди. В першу чергу – тютюнових виробів місцевих виробників.

● Окрім того, що у такий спосіб режиму вдасться частково забезпечити ринок білорусі (а в подальшому і РФ) санкційними групами товарів, які раніше доставлялись з країн ЄС. Список доволі широкий: запчастини до автомобільної техніки, господарські товари тощо. Щоб посилити потік товарів, влада білорусі послаблює вимоги до перетину кордону з боку країн ЄС.

● Прикордонні відомства Польщі та Литви вже заявляють про виявлення великих партій контрабандних білоруських тютюнових виробів у вантажних автомобілях.

Источник: https://t.me/DIUkraine/887

Новости портала «Весь Харьков»

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