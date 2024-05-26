Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 20 по 24 травня 2024 року ми говорили про:

● підозру ексзаступнику Голови Офісу Президента у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. Більше тут (http://cutt.ly/QetE4CYB)

● нові підозри у справі щодо одержання неправомірної вигоди посадовцями ГУ ДПС у Харківській області. Більше тут (http://cutt.ly/retd3n22)

● завершення слідства та оновлення підозр у справі щодо заволодіння майном аеропорту «Одеса» вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності у розмірі понад 2,5 млрд грн. Більше тут (http://cutt.ly/2etrP52P)

● завершення слідства у справі стосовно депутата Миргородської міськради, викритого на одержанні 66,7 тис. дол. США неправомірної вигоди. Більше тут (http://cutt.ly/Ketmbion)

● скерування до суду справи за обвинуваченням чинного народного депутата України у наданні неправомірної вигоди топпосадовцям у сфері відновлення. Більше тут (http://cutt.ly/7etlomin) і у відео (http://youtu.be/-VzgFSnSO90)

● скерування до суду справи стосовно колишнього в.о. гендиректора ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», обвинуваченого у завданні 358 млн грн збитків, а також заподіянні шкоди довкіллю на понад 210 млн грн. Більше тут (http://cutt.ly/6etYuVcw)

● скерування до суду справи щодо розтрати 251 млн грн, виділених на закупівлю бронежилетів. Більше тут (http://cutt.ly/YettLDMI)

● участь керівника Першого головного підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова у конференції Європейської робочої групи з питань шахрайства. Більше тут (https://cutt.ly/het4v6cj)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2559

Новости портала «Весь Харьков»