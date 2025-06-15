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Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 9 по 13 червня 2025 року ми говорили про:

✅ викриття масштабної корупційної оборудки у будівельній сфері за участю топпосадовців держави. Більше тут (http://cutt.ly/PrQmY9nA)

✅ підозру т.в.о. директора одного з держпідприємств зі структури Державного агентства резерву України у розтраті майже 4 млн грн. Більше тут (https://cutt.ly/OrQbsXTc)

✅ скерування до суду справи щодо спроби одержання 12 млн грн хабаря за вплив на директора ДП «МТП «Чорноморськ». Більше тут (https://cutt.ly/4rQfx2GM)

✅ відшкодування понад 1 млрд грн учасниками злочинної організації, яка діяла в Одесі. Більше тут (https://cutt.ly/ArQm24fd)

✅ засудження до 7 та 6 років за ґратами з конфіскацією майна експосадовця слідчого управління ГУ Нацполіції Сумщини та адвоката. Більше тут (https://cutt.ly/CrQbaxej)

✅ вирок у вигляді 10,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна ексголові правління ПрАТ «ХК «Енергомережа». Більше тут (https://cutt.ly/orQbaKYk)

✅ звільнення судді-порушника з Полтави за скаргою НАБУ. Більше тут (https://cutt.ly/rrQbijBE)

✅ результати НАБУ і САП за травень 2025 року. Більше тут (https://cutt.ly/urQboG8r)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3236

Новости портала «Весь Харьков»

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