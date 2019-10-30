У центрі Харкова обікрали магазин цивільної дружини Кернеса – ЗМІ

Злодії винесли з торгового центру «Комільфо» 12 золотих ланцюжків



У Харкові з торгового центру «Комільфо», що належить цивільній дружині мера Геннадія Кернеса, злодії викрали 12 золотих ланцюжків.



Про це повідомляє видання NewsRoom, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.



Зазначається, що до силовиків звернулася власниця магазину «Комільфо» та розповіла про те, що минулої ночі невідомі пошкодили грати і проникли в приміщення. З торгового центру винесли 12 золотих ланцюжків вагою 30 грамів. За даними силовиків, вкрадені прикраси знаходилися в коробці у сейфі.



З місця події вилучили речові докази. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею 185 КК України ( «крадіжка»). Наразі встановлюють всі обставини події.



Згідно з даними з відкритих джерел, однією із засновників торгового центру є цивільна дружина мера Харкова Оксана Гайсинська. Їй належить 31% акцій, які обійшлися жінці в 1,04 млн грн. Розмір статутного капіталу «Комільфо» становить 3,3 мільйона гривень.

Источник: glavcom.ua

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