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У центрі Вашингтона застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю на виході з Єврейського музею

У центрі Вашингтона застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю на виході з Єврейського музею

Нападника затримали.

Ним виявився 30-річний Еліас Родрігес з Чикаго.

У поліції зазначили, що згодом під вартою затриманий вигукував гасло про "вільну Палестину.

Посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер розповів, що вбиті були парою і збирались заручитися наступного тижня, вирушивши для цього у Єрусалим. Посол також повідомив, що після стрілянини говорив з Трампом

Трамп после стрельбы с двумя погибшими у еврейского музея в Вашингтоне заявил, что "основанные на антисемитизме" убийства должны прекратиться.

Президент Израиля Ицхак Герцог отреагировал на убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне.

"Чудовищное нападение в Вашингтоне является ужасным актом антисемитского террора, в результате которого погибли два молодых сотрудника посольства Израиля в Вашингтоне. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям в этот тяжкий час и молюсь о выздоровлении раненых".

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/62351

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