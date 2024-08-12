У Харкові на п’ять з половиною років засудили угонщика автівки

За угон автівки та викрадення акумулятора у Харкові засудили 40-річного чоловіка, який вже мав проблеми із законом і відбував покарання за вчинення корисливих злочинів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Крім того, у грудні 2023 року зловмисник, побачивши оголошення про продаж автівки ЗАЗ Sens, зв’язався з продавцем та домовився про огляд. Під час зустрічі, сидячи на місці водія, чоловік попрохав власника транспортного засобу показати свідоцтво про реєстрацію та звірити VIN-код. Дочекавшись, коли господар автівки вийде назовні, обвинувачений завів мотор і поїхав з місця разом з документами потерпілого, у тому числі паспортом, який перебував всередині салону.

За декілька годин його затримали правоохоронці.

Також правоохоронці довели причетність затриманого до крадіжки акумулятора з автівки, припаркованої поблизу одного з харківських авторинків та

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав вину.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 40-річного чоловіка у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, незаконному заволодінні транспортним засобом, офіційним документом шляхом шахрайства, а також паспортом потерпілого (ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 289, 2 ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 357 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Московський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости