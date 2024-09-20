У Харкові патрульні розшукали п’яного водія, який скоїв ДТП на Салтівці та зник

У Харкові поліція розшукала чоловіка, який скоїв ДТП у стані сп’яніння та поїхав з місця.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Харківської області.

19 вересня, вночі, близько 23-ї години, патрульні отримали виклик про ДТП.

Поліцейські оперативно прибули на місце та встановили, що водій автомобіля Peugeot здійснив зіткнення з іншим авто на вулиці Бучми, після чого поїхав з місця.

Інспектори передали опис автомобіля у радіоефір та розпочали пошук. Як результат, на вулиці Нескорених, поліцейські помітили схоже авто, у якого були характерні пошкодження. Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.

Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він відмовився. Також, при перевірці документів з’ясувалося, що чоловік не отримував посвідчення водія відповідної категорії.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) та адміністративну постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости