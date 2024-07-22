У Харкові патрульні виявили мотоцикл, який розшукувався Інтерполом

Вдень 21 липня у Харкові на дорожній станції патрульної поліції інспектори зупинили мотоцикл YAMAHA для перевірки.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Під час перевірки документів було встановлено, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу має ознаки підробки, а VIN номер належить іншому транспортному засобу. Також, перевіривши через базу Інтерпол, стало відомо, що мотоцикл знаходиться у міжнародному розшуку.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости