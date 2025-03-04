У Харкові патрульні виявили водія з підробленими документами
Сьогодні вночі, патрульні зупинили автомобіль Nissan за порушення комендантської години.
Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.
Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також інспектори виявили розбіжності у наявних базах даних.
Кермувальник зізнався, що придбав підроблений документ через Інтернет за 8000 гривень.
Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.