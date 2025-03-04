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У Харкові патрульні виявили водія з підробленими документами

У Харкові патрульні виявили водія з підробленими документами

Сьогодні вночі, патрульні зупинили автомобіль Nissan за порушення комендантської години.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також інспектори виявили розбіжності у наявних базах даних.

Кермувальник зізнався, що придбав підроблений документ через Інтернет за 8000 гривень.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Агентство Телевидения Новости

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