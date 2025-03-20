У Харкові судитимуть за держзраду ексберкутовця: передавав рашистам дані про ЗСУ

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 53-річного чоловіка за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану групою осіб, та придбання, носіння, зберігання вибухових пристроїв, вибухових речовин та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 263 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачений — мешканець Харкова, колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції «Беркут». За даними слідства, зрадник збирав інформацію про місця розташування українських військових в обласному центрі. Ці дані він передавав двом іншим ворожим агентам — своєму ексколезі та його дружині, які безпосередньо мали зв’язок з представниками спеціальних розвідувальних служб рф.

Нагадаємо, раніше стосовно подружжя зрадників справу було передано до суду.

Дані, отримані від фігуранта, ворог використовував для планування ударів по особовому складу українських оборонців та військової техніки.

У вересні 2024 року зрадника було викрито. Під час обшуку за місцем його мешкання правоохоронці також виявили та вилучили три гранати РГД-5.

На суд чоловік очікує, перебуваючи під вартою. Фігуранта судитимуть у Київському районному суді Харкова. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости