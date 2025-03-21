У Харкові відправили за ґрати наркоторговця

Харків’янина засуджено до понад дев’яти років ув’язнення за збут особливо небезпечних психотропних речовин. Раніше чоловік вже притягався до відповідальності за наркозлочини, проте продовжив незаконну діяльність.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік вживав PVP та збував наркотик іншим залежним особам. Починаючи з серпня 2022 року, фігурант замовляв в інтернеті PVP та амфетамін. Надалі він «з рук» збував психотропи, організовуючи таким чином «доставку товару» кінцевим покупцям.

У січні 2023 року чоловіка викрили і затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України. У нього було виявлено та вилучено декілька зіп-пакетів з кристалічною речовиною біло-жовтого кольору – PVP.

Під час судового розгляду обвинувачений вину не визнавав до останнього судового засідання, але потім, усвідомивши, що доказів, наданих стороною обвинувачення достатньо, усе ж таки визнав свою вину.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 39-річного чоловіка за фактами незаконного придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, а також без такої мети (ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України). Йому призначено покарання у виді дев’яти років і одного місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувальний вирок виніс Московський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости