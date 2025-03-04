У Харкові викрили шанувальницю «руського миру», яка чекала на окупацію міста

Жителька Харкова поширювала тези кремлівської пропаганди. Жінка була активною учасницею проросійських чатів у месенджері Telegram.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

З березня 2024 року підозрювана писала, що чекає на так зване «визволення» Харкова і Купʼянська, розповідала, що «россия не завоевывает территории, а освобождает земли от нацистов», а також називала героями російських військовослужбовців.

Протиправний характер висловлювань підозрюваної підтверджено висновком судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 59-річній жінці за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

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