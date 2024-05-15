У Харкові вранці затримали грабіжника: вдарив перехожого та забрав телефон

Поліція у Харкові затримала чоловіка, ймовірно, причетного до грабежу.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Сьогодні зранку, під час патрулювання Київського району міста, патрульні отримали виклик про тілесні ушкодження.

Заявник повідомив, що незнайомий чоловік на вулиці Кричевського наніс йому тілесні ушкодження та відкритим шляхом заволодів мобільним телефоном, після чого побіг з місця події в невідомому напрямку.

Під час відпрацювання виклику патрульні помітили та затримали чоловіка, який підпадав під орієнтування. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили в нього мобільний телефон, який належав заявнику.

Для з’ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости