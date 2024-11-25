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У Харкові затримали попа Московського патріархату, який був агентом рф

У Харкові затримали попа Московського патріархату, який був агентом рф

Служба безпеки затримала настоятеля одного із храмів Харківської єпархії УПЦ (МП), який підозрюється у роботі на ворога. На замовлення рф священник зливав інформацію про Сили оборони в регіоні – намагався встановити кількість особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах поблизу Харкова.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Також протоієрей відстежував маршрути переміщення військової техніки ЗСУ у напрямку передової. Отримані відомості клірик месенджером направляв агресору у вигляді позначок на гугл-картах та їхнім детальним описом.

За наявною інформацією, окупанти планували використати ці розвіддані для підготовки ракетно-бомбових ударів по локаціях Сил оборони, які залучені до захисту Харкова.

«Служба безпеки спрацювала на випередження і запобігла ворожим атакам завдяки своєчасному викриттю російського інформатора, документуванню його злочинів і затриманню», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними слідства, 43-річний протоієрей почав виконувати ворожі завдання у жовтні 2024 року. Він народився у Мелітополі і протягом 2009-2018 року перебував на території рф. Згодом він приїхав до Харкова, де працював ІТ-фахівцем єпархіального управління УПЦ (МП) та був призначений настоятелем місцевого храму.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з окупантами. Також у нього виявлено російські рублі та кремлівські нагороди.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує восьми років тюрми.

Агентство Телевидения Новости

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