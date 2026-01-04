У китайського корупціонера знайшли 13,5 тонн золота, 23 тонни готівки

Китай, ще одного ексчиновника засудили на смертну кару - черговий мер (керував 800-тисячним Хайкоу на острові Хайнань - дивиться на В'єтнам і Філіппіни через Південнокитайське море) за 10 років накрав на $4,3 млрд: знайшли 13,5 тонн золота, 23 тонни готівки, колекція антикваріату, люксових автівок і елітної нерухомості в Китаї і за кордоном.

Загалом в Китаї страчують (вже тривалий час через смертельну ін'єкцію в спецфургоні, а не через розстріл - розстрілюють переважно наркоторговців) "тисячі" корупціонерів щороку (офіційна статистика засекречена, однак саме так оцінюють ситуацію міжнародні структури). Це при тому, що КНР вже навіть встановила нижню фінансову планку для застосування страти: з 2016-го злочинець має накрасти не менше ніж майже 0,5 млн доларів (3 млн юанів).

Підсумок: корупціонерів страчують і страчують тисячами - але чиновники крадуть і крадуть. Отже, питання зменшення корупції не в суворості покарання. Однак наше суспільство цього поки так і не зрозуміло.

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/33761

