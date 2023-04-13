У кожній десятій підозрілій машині везуть щось заборонене: нацгвардійці розповів про роботу службових собак на блокпостах

Кінологічні пари 5 Слобожанської бригади Національної гвардії активно працюють на блокпостах Харківщини. Їхня задача – пошук вибухових речовин. Гвардієць-кінолог Дмитро розповів, як вплинула повномасштабна війна на їхню роботу.

Дмитро – досвідчений кінолог, працює на блокпостах з Ірбісом. Службовий собака належить до породи малінуа, дуже адаптивний та результативний. Ця кінологічна пара неодноразово виконувала завдання у районі проведення операції Об’єднаних сил. Наразі ж знов працюють на Харківщині.

Дмитро, нацгвардієць-кінолог

Зараз наша специфіка – пошук вибухових речовин, боєприпасів, зброї, яких зараз дуже багато. Або пошук серед зброї вибухових речовин, бо навіть озброєній людині, у якої є документи на зброю забороняється ввезення до міста вибухових речовин. Тому собака іноді має ігнорувати запах зброї та шукати запах вибухівки. За нашу роботу на блокпостах Харкова та Харківщини, було знайдено близько двадцяти гранат, понад тридцять запалів для гранат (УЗРГМ) та іншого типу, щонайменше триста набоїв, а також близько десятка освітлювальних патронів та сигнальних ракет.

Дмитро додає, що такі результати досягаються раціональною організацією роботи на блокпостах.

Дмитро, нацгвардієць-кінолог

Через блокпост вдень проходить тисячі машин. Собака більше сотні машин вдень обшукати не може. Тільки розв’язавши задачу подвійної фільтрації можна отримати задовільний результат. Серед десяти підозрілих машин буде одна, у якій буде проводитися щось заборонене. Бувають і такі курйозні випадки, коли, скажімо, літня пара везла додому як сувенір уламки від снарядів та мін, що прилетіли їм на город, а серед них виявився нерозірваний боєприпас.

Це пояснює, чому на блокпостах перебуває не одна кінологічна пара, і не лише Нацгвардії, а й інших структур системи МВС.

Дмитро з Ірбісом у Нацгвардії служить чотири роки. Але останній рік виявився для них найскладнішим. Службові собаки мають працювати в умовах постійного стресу, не зважати на звуки вибухів чи тривоги. Вони так само потрапляють під обстріли російської артилерії. Їм довелося пережити авіаудари та ракетні атаки. Кінологічні пари 5 Слобожанської бригади також залучаються до розшукових заходів, де часто наражаються на різного роду небезпеки.

Наразі нацгвардійці докладають зусилля, аби повернути своїх підопічних до т.зв. зони комфорту, покращити їхні кондиції та навченість. Їм цьому активно допомагають харківські волонтери.

Андрій, нацгвардієць-кінолог

Займаємося з Мальтою протягом шести років. Це мій друг, напарник, можна сказати однодумець. Це – невіддільна частина мого життя. Зараз вона дещо перезбуджена після роботи, зараз ми займалися заняттям з розвитку витримки, тренували координацію рухів. Вона дуже витривала, буває тридцять-сорок кіл «намотати», бігаємо поки у мене вистачає сил.

Гвардійці-кінологи роблять все залежне від них, аби зробити життя українських громадян на вільних територій безпечнішим.

Джерело: відділення інформації та комунікації Східного територіального управління Національної гвардії України.





Агентство Телевидения Новости