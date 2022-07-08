Устрашение для отвода глаз

"Много Путина не бывает", –подумал Путин и решил в разгар лета высказать свои мыслишки касаемо текущей ситуации в стране да мире. Правда, вместо ежегодного послания Федеральному собранию или "Прямой линии" выбрал камерно-келейные форматы. Перед уходом политикума в условную летнюю спячку вождь провел сходняк с руководством Госдумы и главами думских фракций, а также посиделки с победителями конкурса "Лидеры России". Что сказать, видимо, послание сорвалось из-за засекречивания даже от депутатов многих показателей развития федерации. Под гриф попали как потери от вторжения, так и утраты от санкций. По сути говорить больше не о чем, вот вместо этого и выбрали лайтовый вариант. Взамен детальной аналитики и отчетности по процессам в стране, Путин опять решил забить баки громким сотрясанием воздуха.

В ход пошли популистские тезисы о том, что партий много, а родина – одна; ветви власти работают согласованно и решительно; международные санкции создали трудности, но не такие, как ожидали враги. Большое внимание уделено оккупации Донбасса, поддержке там "наших людей", а также созданию условий, необходимых, чтобы российские террористы и военные преступники в чужой стране чувствовали за своей спиной поддержку и дыхание их уродливой Z-родины. Блюда из меню для турбопатриотов, чтобы не порвали его самого. Хотя дальнейшая путинская болтовня показала, как в полный рост с высокой колокольни плевать хотел он на погибшие десятки тысяч многонационалов, их семьи, да и вообще смердов, обитающих в его личном хозяйстве под названием "РФ". Особенно цинично звучит пояснение психопата, дескать одной из причин "освобождения" Донбасса стало отсутствие паспортов, а потому "они даже не могли купить билет на самолет. Не могли послать детей "учиться". Ладно, если бы такую ахинею нес какой-нибудь ушлепок-маргинал, вроде Журавлёва или Симоньян, но тут такое самоопускание. На кого рассчитана эта чушь? Каким нужно быть чмом, чтобы утверждать, что 7 млн. граждан Украины на Донбассе были апатридами? Да и про самолёты и ВУЗы отморозок загнул: то ли дело сейчас в подвалах и на руинах наладил жизнь... Чтоб твои бастарды из кабаевской дыры так жили!

Как всегда в путинском речекряке важное место отведено геополитически-оправдательному блоку и устрашению. В "спецоперации" виноват коллективный Запад...Опять двадцать пять. При этом Путин своим вторжением "сломил миропорядок по-американски". Звучит так же неубедительно, как импортозамещение в виде "Вкусно и точка".

Дальше вообще взаимоисключающие фразы про "мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали", но и "не отказываемся от мирных переговоров".

Кого это должно устрашать? Украинцев, которых путинские выродки "по братской любви" уже пятый месяц терроризируют ракетными обстрелами и стирают с лица земли их города? НАТО, которое расширилось за счёт Швеции и Финляндии и усилило свою военную группировку в Европе? Или, может, выживший из ума солнцеликий хрыч пуганул всеобщей мобилизацией именно расслабившихся россиян? А то совсем зажрались и "не пашут под пулями". Вот такой заботливый некончающийся презик. То-то дутая поддержка консолидатора и его невойны резко пошла на спад. Ведь оказался наш отец, не отцом, а...

Оттого политтехнологи отменили "Прямую линию" с народом, а то там надо отвечать на каверзные вопросы про разваленную экономику, изобретение "Москвича", "рязанский сахар" в Белгороде и Курске и прочая. Вместо этого – ламповое общение с новым пополнением холуев по линии "Лидеров России". При путинизме система госуправления превратилась в затхлую клоаку, и капельное вливание свежей крови погоды не делает. Да и сама риторика Путина, что он учтет где-то их идеи, выглядит дешёвой показухой. А вот отправка победителей на "ЛНР" не походит на яркий старт карьеры. Такого "лидера" как Иван Кусов Путин назначил "министром образования "ЛНР". Пацан к успеху пришел.

Источник: https://t.me/sytosokrata/674

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