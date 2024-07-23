Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:12
Просмотров: 109

За матеріалами ДБР в управління АРМА передано чотири гелікоптери та два літаки кримських підприємців

За матеріалами ДБР в управління АРМА передано чотири гелікоптери та два літаки кримських підприємців

За матеріалами ДБР в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передано чотири гелікоптери Мі-2 та два літаки АН-2. Літальні апарати належали кримським підприємцям, викритим Бюро на фінансуванні збройної агресії рф.

У січні 2024 року ДБР повідомило про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території України (ч. 3 ст. 110-2 ККУ) 9 підприємцям, зареєстрованим на території АР Крим, які займаються рекреаційним та агропромисловим підприємництвом. Вони займались бізнесом на тимчасово окупованих територіях України та сплачували податки країні-агресору, фінансуючи збройну агресію рф.

Слідство встановило, що у власності фігурантів на контрольованій території України знаходяться гелікоптери та літаки. Для запобігання їх перереєстрації на підставних осіб за клопотанням прокурора суд їх арештував.

Після реалізації авіапарку, кошти будуть спрямовані на придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації».

Проц. керівництво - Черкаська обласна прокуратура.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4513

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Пропаганда зомбує росіян тим, що удар по «Охматдиту» – це постановка і бутафорія
Сегодня 10:25    102
Бумеранг - в «днр» опубликован график веерных отключений электроэнергии. А что же случилось?
Сегодня 10:01    112
Розтрата понад 225 млн грн коштів заводу «Артем»: ухвалено рішення про здійснення спеціального судового провадження стосовно організатора схеми
Сегодня 09:49    123
«Борис Джонсон закликав Україну відмовитись від вимог повернення їй кордонів 1991 року». Це – ворожа маніпуляція
Сегодня 09:26    110
Достижения Джо Байдена
Сегодня 09:14    132
Заволодіння 100 млн грн при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива – справу скеровано до суду
Сегодня 09:03    106
российское предприятие «Завод Сигнал» передрало иранский дрон Qasef
Сегодня 08:52    112
«В Україні найвищі тарифи на електрику»: як роспропаганда вкидає фейки для збурення українців
Сегодня 08:31    109
За время полномасштабной войны россии в Украине повреждено 1642 объекта 676 заведений здравоохранения
Сегодня 08:20    90
Оперативна інформація станом на 08.00 23.07.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:14    107
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 