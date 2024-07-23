За матеріалами ДБР в управління АРМА передано чотири гелікоптери та два літаки кримських підприємців

За матеріалами ДБР в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передано чотири гелікоптери Мі-2 та два літаки АН-2. Літальні апарати належали кримським підприємцям, викритим Бюро на фінансуванні збройної агресії рф.

У січні 2024 року ДБР повідомило про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території України (ч. 3 ст. 110-2 ККУ) 9 підприємцям, зареєстрованим на території АР Крим, які займаються рекреаційним та агропромисловим підприємництвом. Вони займались бізнесом на тимчасово окупованих територіях України та сплачували податки країні-агресору, фінансуючи збройну агресію рф.

Слідство встановило, що у власності фігурантів на контрольованій території України знаходяться гелікоптери та літаки. Для запобігання їх перереєстрації на підставних осіб за клопотанням прокурора суд їх арештував.

Після реалізації авіапарку, кошти будуть спрямовані на придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації».

Проц. керівництво - Черкаська обласна прокуратура.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4513

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