За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент російського гру, який коригував удари по Запоріжжю

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення отримав ще один агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який діяв у Запоріжжі. Його затримали у січні 2024 року, коли він готував нову серію ракетно-бомбових ударів рф по місту.

За завданням куратора з гру фігурант намагався виявити місцеві заводи, які виробляють боєприпаси для ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ.

Ще одним завданням агента був пошук зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ у регіоні. Це потрібно було рашистам, щоб спланувати маршрути своїх ракет і дронів в обхід української ППО.

Надалі зловмисник планував працевлаштуватися до одного із оборонних заводів у Запоріжжі для отримання інформації безпосередньо про місця складування вироблених озброєнь та боєприпасів.

Як встановило розслідування, для зв’язку із ворогом фігурант використовував складну систему шифрування повідомлень у месенджері, яку розробив його «зв’язковий» – кадровий військовий-шифрувальник міноборони рф.

Служба безпеки завчасно викрила ворожого поплічника, задокументувала його злочини і затримала за місцем проживання в обласному центрі.

Зловмисником виявився ексспівробітник місцевого підрозділу розформованої міліції, якого дистанційно завербувала російська спецслужба через його колишнього однокурсника – посадовця міноборони рф.

Для збирання розвідданих агент «втемну» використовував особисті зв’язки та їздив по місту, де фіксував на камеру мобільного телефону локації українських об’єктів.

За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13669

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