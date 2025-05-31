За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ще один зрадник, який коригував ракетні атаки рф по Києву

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав учасник агентурної групи фсб, яку СБУ нейтралізувала восени 2024 року.

Тоді кіберфахівці Служби безпеки затримали трьох російських агентів, що коригували ракетно-дронові атаки рф по Києву, Харкову та Чернігову.

Основними завданнями фігурантів була передача координат штабів, логістичних центрів та запасних командних пунктів Сил оборони.

Наразі реальний вирок суду отримав 21-річний киянин, який на замовлення рф готував вогневе ураження об’єктів у столиці.

За матеріалами справи, підривну діяльність агента дистанційно координував співробітник військової контррозвідки фсб, який був куратором усього ворожого осередку.

За дорученням російського спецслужбіста зрадник обходив місто та його околиці, де приховано фотографував локації українських військ.

Далі агент месенджером передавав зібрані відомості до фсб для підготовки нових повітряних ударів по Києву.

Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому», коли він шпигував поблизу військового об’єкта.

На місці події у затриманого вилучили телефон із доказами роботи на ворога.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14941

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