За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який готував повторну атаку рф по Дніпровській ГЕС

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один російський агент, який діяв у Запоріжжі. На замовлення фсб він готував повторну атаку рф по Дніпровській ГЕС.

Для цього зловмисник фіксував наслідки ворожих «прильотів» після комбінованого удару рашистів по енергетичній інфраструктурі прифронтового міста у березні 2024 року.

У зоні його особливої уваги були пошкоджені об’єкти Дніпровської ГЕС, які він сфотографував та разом із координатами передав куратору.

Такі розвіддані окупанти планували використати для підготовки наступних атак по українській енергетиці разом із місцевою гідроелектростанцією.

Контррозвідка СБУ затримала поплічника ворога за місцем його проживання влітку минулого року.

За даними слідства, агентом виявився місцевий безробітний, який потрапив до уваги фсб через свої антиукраїнські висловлювання в соцмережах.

Згодом на його месенджер вийшов представник фсб і запропонував чоловіку співпрацю в обмін на гроші. Після інструктажу агент спочатку розвідував локації Сил оборони у Запоріжжі та його околицях.

Потім він отримав завдання – провести дорозвідку біля атакованих рашистами об’єктів енергетики обласного центру.

Під час обшуку в зловмисника вилучено смартфон із його контактами з фсб та шпигунськими фото- і відеозйомками об’єктів.

На підставі доказів, зібраних контррозвідкою та слідчими СБУ, суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/15664

