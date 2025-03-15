За матеріалами СБУ засуджено «законсервованого» агента рф, який у перші дні повномасштабної війни шпигував для ворога на Закарпатті

За доказовою базою Служби безпеки 13 років тюрми отримав російський агент, який шпигував на Закарпатті на початку повномасштабного вторгнення. Зловмисника затримали 26 лютого 2022 року, коли він збирався втекти за кордон, щоб через треті країни «евакуюватися» до рф.

Засудженим є 43-річний мешканець Хмельницького, який у 2014 році потрапив у поле зору російської воєнної розвідки (більш відомої як гру).

Тоді він часто курсував до країни-агресора, де проживає його мати.

Потім саме через неї зрадник дистанційно передавав окупантам геолокації стратегічно важливих об’єктів регіону, зокрема залізничних мостів, тунелів, електропідстанцій та військових частин.

Для конспірації агент фотографував об’єкти з вікна потяга під виглядом подорожей, викуповуючи всі місця у купе.

Напередодні повномасштабного вторгнення рф зрадник почав готувати втечу до росії і для цього придбав залізничний квиток до третьої країни, а звідти – планував потрапити до рф.

За матеріалами СБУ суд визнав його винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

▪ ч. 1 ст. 14, ст. 113 (підготовка до диверсії);

▪ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).

Окрім реального терміну ув’язнення у зрадника конфісковано все належне йому майно.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14363

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