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Задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении на харьковчанина

Задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении на харьковчанина

Правоохранители задержали одного из ограбивших харьковчанина, который перевозил крупную сумму денег накануне, 8 октября.

Напомним, 8 октября в 12:20 в полиции от 30-летнего харьковчанина поступило сообщение о том, что в переулке Троицком трое неизвестных мужчин разбили окна в его машине и под угрозой применения предмета, похожего на нож, завладели сумкой с крупной суммой денежных средств и ноутбуком. 

После совершения преступления неизвестные скрылись с места происшествия на автомобиле Toyota Camry. Для розыска злоумышленников полицией был введен план-перехват.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, за совершение разбойного нападения сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего гражданина Грузии. 

Полицейские обнаружили за пределами города в лесополосе указанную иномарку и задержали мужчину, который находился в автомобиле. 

Вещественные доказательства изъяты. 

Сейчас полиция устанавливает и разыскивает остальных фигурантов преступления.

Уголовное производство открыто по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении данного преступления и избрании ему меры пресечения. 

Согласно санкции статьи мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Агентство Телевидения Новости

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