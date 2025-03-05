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Захоплення ЗАЕС: три роки російських злочинів і брехні

4 березня 2022 року росіяни захопили найбільшу атомну електростанцію в Європі – Запорізьку АЕС. Вони утримують її силою, розміщують військову техніку та наражають світ на ядерну катастрофу.

А щоб виправдати свої злочини – запускають фейки про нібито «захист станції» та «українські диверсії».

Що відбувається на ЗАЕС насправді та яку брехню поширює кремль – у матеріалі "Справді":

Захоплення ЗАЕС: три роки російських злочинів і брехні

Захоплення ЗАЕС: три роки російських злочинів і брехні

Захоплення ЗАЕС: три роки російських злочинів і брехні

Захоплення ЗАЕС: три роки російських злочинів і брехні

Захоплення ЗАЕС: три роки російських злочинів і брехні

Захоплення ЗАЕС: три роки російських злочинів і брехні

Захоплення ЗАЕС: три роки російських злочинів і брехні

Захоплення ЗАЕС: три роки російських злочинів і брехні

Захоплення ЗАЕС: три роки російських злочинів і брехні

Захоплення ЗАЕС: три роки російських злочинів і брехні

Джерело: https://t.me/spravdi/45361

Новости портала «Весь Харьков»

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