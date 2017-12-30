Захват "Укрпочты": Освобожденный мальчик рассказал об удержании в заложниках

Освобожденный из заложников в харьковском отделении "Укрпочты" Андрей Ремига рассказал, что в заложниках было семь человек.

Мальчик рассказал, что мужчина где-то в 3 часа сказал, что всех выпустит. С его слов, в заложниках было 7 человек. Мальчика освободили вместе с мамой и еще 3 заложниками.

"Он все время предлагал кофе и чай Он на себя нацепил взрывчатку и говорил, что если полицейские не будут его слушать, то взорвет ее. Взрывчатка была в двух бутылках, в нее что-то положили и там горела синяя лампочка", - сказал Ремыго.

"Он хотел, чтобы выполняли его приказы. Еще говорил, чтобы его снимали и выкладывали везде <…> Он старый такой, еще говорил, что у него рак мозга", - добавил он.

Со слов мальчика, в заложниках остался только один мужчина.

Раньше сообщалось, что в Харькове из захваченного неизвестным отделения "Укрпочты" освободили нескольких заложников.

Как известно, днем ​​30 декабря в Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты". В помещении "Укрпочты" находились люди, полиция уточняла информацию о них.





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