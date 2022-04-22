Затримано мешканця Балаклії, який мародерив у пошкоджених будинках харків’ян

Поліцейські Харкова затримали жителя області за скоєння квартирних крадіжок: зловмисник обкрадав житло громадян, яке постраждало від обстрілів російських загарбників.

21 квітня поліцейські відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області під час патрулювання території Немишлянського району виявили чоловіка з побутовою технікою.

Під час перевірки було встановлено, що мешканець м. Балаклія викрадав майно з квартир, які зазнали руйнувань від обстрілів російської армії.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські встановлюють причетність чоловіка до скоєння аналогічних злочинів.

Агентство Телевидения Новости