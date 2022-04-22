Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:13
Просмотров: 166

Затримано мешканця Балаклії, який мародерив у пошкоджених будинках харків’ян

Затримано мешканця Балаклії, який мародерив у пошкоджених будинках харків’ян

Поліцейські Харкова затримали жителя області за скоєння квартирних крадіжок: зловмисник обкрадав житло громадян, яке постраждало від обстрілів російських загарбників.

21 квітня поліцейські відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області під час патрулювання території Немишлянського району виявили чоловіка з побутовою технікою.

Під час перевірки було встановлено, що мешканець м. Балаклія викрадав майно з квартир, які зазнали руйнувань від обстрілів російської армії.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські встановлюють причетність чоловіка до скоєння аналогічних злочинів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 