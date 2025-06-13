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Завершено спецрозслідування щодо експрацівниці поліції, яка добровільно працювала з окупантами на Харківщині

Завершено спецрозслідування щодо експрацівниці поліції, яка добровільно працювала з окупантами на Харківщині

Прокурорами Купʼянської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 58-річної жінки за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час захоплення російськими військовими міста Куп’янськ співробітниця поліції свідомо та добровільно пішла на співпрацю з державою-агресором.

На момент початку окупації фігурантка обіймала посаду спеціаліста режимно-секретного сектора Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

У липні 2022 року вона добровільно погодилася обіймати посаду «и. о. инспектора группы документального обеспечения, режима секретности и делопроизводства Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

Зрадниця активно сприяла легалізації окупаційного режиму: здійснювала переклад українських паспортів на російську мову, що відкривало шлях до примусової видачі паспортів громадянина російської федерації.

Перед деокупацією фігурантка разом із загарбниками втекла на територію рф. Наразі її оголошено у розшук.

Жінку судитимуть заочно в Основʼянському районному суді Харкова. Обвинуваченій загрожує довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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