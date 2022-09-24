Зрадників у погонах затримали у Вовчанську та Ізюмі

Зокрема, під час відпрацювання звільненого від рашистів міста Ізюм, працівники ДБР у взаємодії із ГУ Нацполіції в Харківській області затримали колишнього українського правоохоронця.

Уродженець Ізюма, після окупації міста пішов домовлятися про співпрацю із загарбниками.

Спочатку його оформили дільничним у псведополіцейському відділку, втім згодом він отримав «підвищення» та став керівником місцевих дільничних. В окупаційній владі зрадник відповідав, за «громадський порядок» на вулицях міста. Для того, аби контролювати ситуацію, і не допустити можливість місцевим патріотам вчиняти будь-які протестні дії, він особисто разом із представниками збройних формувань рф влаштовував патрулювання та полювання на проукраїнських громадян.Після звільнення Ізюму, зрадник почав переховуватися, але вдавалося це йому недовго.

Інший зрадник був українським правоохоронцем у Вовчанську. Коли місто окупувала російська армія – почав служити окупантам. Рашисти призначили «манкурта» керувати штабом у псевдо поліцейському відділку. Він також разом із російським солдатами патрулював місто та регулярно доповідав своїм кураторам про ситуацію у Вовчанську.

◾️ Обом експравоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).◾️ Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Агентство Телевидения Новости