Военкоматы на Харьковщине отменяют

Еще в начале 2016 года Совет нацбезопасности и обороны вместе с Кабмином решили, что система военкоматов стала неэффективной машиной, в которой царит взяточничество и бумажная бюрократия. Так что, их решили заменить на более эффективные структуры - Териториальные центры комплектования и социальной поддержки. Пилотный проект реформирования был недавно успешно завершен в Чернигове. Особенный акцент был сделан на работу с гражданами, а не просто исполнение сроков призыва.

Андрей Семенович, замкомисара по морально-психологическому обеспечению:

Ми дуже хочемо, щоб змінивши вивіску військомат на Територіальний центр, помінялася не тільки вивіска, а сам підхід до роботи. Пропонується, враховуючи те, що ми йдемо до НАТО, до Європи, створити таку річ як ресепшн, відкрите вікно. Тобто мова йде про перебудову частини споруд військкомату, щоб створити місце для прийому людей.

Раньше военкоматы работали только два дня в неделю, а терцентр, как обещают, будет принимать граждан с 8:00 до 17:00 ежедневно. Более того, в нем им, при надобности, будут давать юридическую и психологическую помощь профильные специалисты. Также в военкоматах желающие могут найти рекрутеров с боевым опытом, которые будут представлять разные роды войск. Они будут вербовать желающих на службу по контракту. Кроме того, теперь работники центра напрямую займутся военно-патриотическим воспитанием молодежи. Юрий Калгушкин, военный комисар Харьковщины, обещает на этом сосредоточить особенное внимание и сотрудничать с Союзом ветеранов АТО и волонтерами.

Юрий Калгушкин, военный комисар Харьковщины:

Зараз ця робота проводиться, але не комплексно і від випадку до випадку. Тож ми вже відпрацьовуємо цю схему, порядок, саму методологію переведення на вищий рівень військово-патріотичного виховання в першу чергу в середніх закладах, але й у вищих навчальних закладах.

Кстати, поменяется и должность самого господина Калгушкина - теперь он будет начальником областного центра комплектования и социальной поддержки. Но обещает, что от этого качество его работы никак не изменится.

Агентство Телевидения Новости