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Харьковская полиция не будет помогать военкоматам “отлавливать” на улицах призывников

Харьковская полиция не будет помогать военкоматам “отлавливать” на улицах призывников

Такое разъяснение дали в ГУНП в Харьковской области, комментируя сообщения в СМИ о случаях участия полицейских в принудительных приводах призывников в военные комиссариаты.

Из текста сообщения. “По всем случаям участия полицейских в безосновательных принудительных действиях по отношению к гражданам призывного возраста будут проведены служебные расследования.

О любых противоправных действиях сообщайте по телефону 102 или обращайтесь с письменным заявлением в ближайшее отделение полиции”.

Ранее в социальных сетях сообщалось о попытке принудительного привода гражданина Камила Алиева, которого задержали на улице и отправили на сборный пункт военкомата. Тем самым были нарушены права молодого человека. После вмешательства СМИ Алиев был отпущен.

 

Автор: Елена Трубина

Источник: www.objectiv.tv

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