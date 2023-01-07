Перестрелка наркокартеля Синалоа с полицией и армией в Мексике превратилась в войну

Мексиканский наркокартель Синалоа попытался взять штурмом гражданский аэропорт, чтобы вызволить наркобарона по кличке Мышь. Бандиты из снайперских винтовок и пулеметов обстреляли гражданский самолёт и похитили врачей из больницы.

Перестрелка наркокартеля Синалоа с полицией и армией в Мексике продлилась 12 часов. Вторым удалось перевезти Овидио Гусмана Лопеса в Мехико. Для этого потребовалось привлечь военные истребители и боевые вертолёты.

По данным властей, в результате столкновения убито как минимум 27 человек. Картель угнал и сжёг больше 250 автомобилей, перекрыл 18 улиц и парализовал работу 3 аэропортов. Транспортный самолет ВВС был обстрелян при посадке и загорелся.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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