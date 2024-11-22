За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала агентка фсб із позивним «007», яка шпигувала у Запоріжжі під виглядом волонтерки

За доказовою базою Служби безпеки 15 років позбавлення волі отримала агентка фсб, яка діяла у Запоріжжі під оперативним псевдонімом «007».

Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю на початку вересня 2022 року, коли вона розвідувала пункти базування Сил оборони.

Затриманою виявилась мешканка тимчасово окупованого Пологівського району. Її завербували на території громади і згодом відправили до обласного центру як «волонтерку».

Після прибуття в місто жінка намагалася встановлювати особисті контакти з українськими захисниками, щоб «втемну» використовувати нові зв’язки для отримання розвідданих.

За інструкцією фсб агентка мала передавати своєму російському куратору геолокації штабів, укріпрайонів та вогневих позицій ЗСУ в районі Запоріжжя.

Для комунікації з окупантами зрадниця використовувала анонімний чат у месенджері, де отримувала ворожі завдання і відправляла агентурні «звіти».

Одночасно з документуванням розвідактивності агентки та її затриманням СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій і Тернопільській областях за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13438

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