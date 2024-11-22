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СБУ затримала агенток російського гру, які коригували вогонь по Україні з акаунтів своїх родичів

СБУ затримала агенток російського гру, які коригували вогонь по Україні з акаунтів своїх родичів

СБУ затримала агенток російського гру, які коригували вогонь по Україні з акаунтів своїх родичів

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще двох агенток російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), які готували ракетно-дронові удари рашистів по північних регіонах України.

За матеріалами справи, фігурантками виявилися дві мешканки Прилуцького району. російська спецслужба завербувала їх дистанційно, коли вони шукали «швидкий заробіток» у Телеграм-каналах. Їхнім основним завданням було знаходити і передавати координати Сил оборони у Київській та Чернігівській областях.

Для конспірації зв’язку з окупантами агентки спілкувалися із російським куратором через акаунти членів своїх родин.

Як встановило розслідування, щоб шпигувати за об’єктами Сил оборони зрадниці мали встановити поблизу відповідних будівель приховані відеокамери із записом на флешносії.

Окрім шпигування за місцями базування українських воїнів фігурантки намагалися встановити маршрути переміщення та бойові позиції мобільних вогневих груп, які охороняють повітряний простір на півночі України.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила обох агенток, задокументувала їхні злочини і затримала до того як вони придбали мінікамери відеоспостереження.

Під час обшуку у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами роботи на російське гру.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13435

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