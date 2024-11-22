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Нацбанк змінив порядок відкриття та закриття рахунків

Нацбанк змінив порядок відкриття та закриття рахунків

Національний банк України скасував вимогу щодо обов'язкового власноручного підпису під час відкриття та закриття рахунків в банку, натомість дозволивши використання кваліфікованого електронного підпису та інших цифрових аналогів.

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку.

Зазначається, що регулятор скасував вимогу щодо використання зразка власноручного підпису власника рахунку, що дозволить уникнути перепон під час користування рахунком для осіб, які через хворобу чи інші причини не можуть підписатися власноруч.

Водночас користувачі зможуть підписувати електронні документи за допомогою кваліфікованого електронного підпису, цифрового власноручного підпису, удосконаленого електронного підпису з кваліфікованим сертифікатом та інших видів електронних підписів, визначених договором.

Крім того, небанківські надавачі платіжних послуг отримали право відкривати платіжні рахунки іншим небанківським надавачам виключно для виконання платіжних операцій за рахунок власних коштів.

Нацбанк додатково уточнив норму щодо осіб, які мають право розпоряджатися рахунком та підписувати платіжні інструкції, а також зафіксував належність поточних рахунків із спеціальним режимом до поточних рахунків.

"Така потреба зумовлена, зокрема, оновленням законодавства України з питань електронних довірчих послуг та необхідністю врегулювання окремих питань на платіжному ринку", - зауважили у регуляторі.

Ці та інші норми містить постанова НБУ, яка набрала чинності із 21 листопада цього року.

Джерело: epravda.com.ua

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