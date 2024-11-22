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Китайские банки начали перекрывать российским компаниям платежи через Индию, ОАЭ и Гонконг

Китайские банки начали перекрывать российским компаниям платежи через Индию, ОАЭ и Гонконг

Банки Китая ужесточили проверки платежей из Индии, ОАЭ и Гонконга, пытаясь выявить в них «российский след», рассказали «Известиям» представители бизнеса.

Провести оплату становится все сложнее: кредитные организации анализируют отгрузочные документы — кому идет товар, куда и зачем, говорит коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. По его словам, до этого такие усиленные проверки были введены в отношении переводов через Турцию и страны СНГ, но теперь они распространились на другие государства.

Представитель «Опоры россии» в Китае Илона Горшенева-Долунц подтвердила это. По ее словам, банки требует, чтобы товар отгружался именно в ту страну, откуда пришли деньги. С помощью ужесточения контроля организации пытаются избежать вторичных санкций, пояснила гендиректор компании Atvira, эксперт-практик ВЭД Екатерина Кизевич.

Китайские банки «закручивают гайки» перед приходом Дональда Трампа к власти, поэтому ситуация не улучшится в 2025 году, предупредил гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. Он напомнил, что Трамп давно объявил торговую войну КНР и местные банки не будут рисковать, чтобы не дать повод новой американской администрации для санкций.

Однако варианты отправки платежей в Китай все еще есть, говорит Порошин. Так, например, по-прежнему идут прямые транзакции из региональных российских банков в китайские. Также проходит оплата через Малайзию и Индонезию.

Самая безопасная и быстрая схема — это прямые платежи через филиал российского банка в Китай, говорит Кизевич. Однако для этого у контрагентов в КНР должны быть открыты счета в этой финорганизации. Если они есть, то деньги доходят до поставщика за два-три дня, а банк берет фиксированную комиссию за перевод 4%, отметила эксперт.

Ранее стало известно, что китайские банки начали блокировать счета российским компаниям из-за того, что их юридические адреса совпадают с адресами организаций, находящихся под санкциями.

Проблемы с платежами из россии начались еще в 2022 году из-за санкций за войну в Украине. С декабря 2023 года банки из «дружественных» стран стали дополнительно ужесточать подходы к работе с российскими компаниями из-за указа президента США, согласно которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам из россии и содействие поставкам российскому ОПК. В июле 2024 года США ужесточили этот санкционный режим, включив в определение военно-промышленной базы все российские подсанкционные лица, в том числе банки.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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