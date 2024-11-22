Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:17
Просмотров: 71

Сколько всего у рф на вооружении межконтинентальных баллистических ракет?

Сколько всего у рф на вооружении межконтинентальных баллистических ракет?

По состоянию на начало 2024 года россия располагала 521 межконтинентальными баллистическими ракетами наземного и морского базирования.

Такие данные в четверг озвучили аналитики Defence Express, опираясь на данные из разных источников, а именно The Military Balance 2024, справочник Bulletin of the Atomic Scientists и сборник SIPRI Yearbook 2024, World nuclear forces 2023.

Указывается, что данные приводятся по состоянию на начало 2024 года, поэтому отсутствуют данные по наличию у вс рф РС-26 Рубеж.

По данным аналитиков, это 34 МБР типа РС-20 Воевода, 60 МБР типа РС-12М Тополь-М, 18 МБР РС-12М1 Тополь-М, 180 МБР РС-24 Ярс в шахтном варианте и 24 такие ракеты в мобильном варианте, неизвестно количество МБР Сармат и около 8 ракет Авангард.

Если говорить о морской составляющей, отмечают аналитики, то у россии есть 192 баллистические ракеты для размещения на 12 атомных подводных крейсерах.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/45982

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Китайские банки начали перекрывать российским компаниям платежи через Индию, ОАЭ и Гонконг
Сегодня 09:52    30
У місті Чугуїв на гарячому було затримано місцевого, який підпалив авто військового
Сегодня 08:47    58
Харківщина, 22 листопада
Сегодня 08:29    73
Оперативна інформація станом на 08.00 22.11.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:14    77
Минфин США ввел санкции против Газпромбанка и его зарубежных филиалов
Сегодня 08:11    75
Про загальну стурбованість та ай-яй-яй...
Сегодня 08:03    94
Санкційні винятки на російські металургійні товари вже принесли рф більше 2 мільярдів
Сегодня 07:49    81
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.24 орієнтовно
Сегодня 07:46    90
Относительно поражения КП в Курской области
Сегодня 07:21    125
Для удару по нафтових доходах кремля настав ідеальний момент, - Bloomberg
Сегодня 07:04    100
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 