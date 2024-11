Сколько всего у рф на вооружении межконтинентальных баллистических ракет?

По состоянию на начало 2024 года россия располагала 521 межконтинентальными баллистическими ракетами наземного и морского базирования.

Такие данные в четверг озвучили аналитики Defence Express, опираясь на данные из разных источников, а именно The Military Balance 2024, справочник Bulletin of the Atomic Scientists и сборник SIPRI Yearbook 2024, World nuclear forces 2023.

Указывается, что данные приводятся по состоянию на начало 2024 года, поэтому отсутствуют данные по наличию у вс рф РС-26 Рубеж.

По данным аналитиков, это 34 МБР типа РС-20 Воевода, 60 МБР типа РС-12М Тополь-М, 18 МБР РС-12М1 Тополь-М, 180 МБР РС-24 Ярс в шахтном варианте и 24 такие ракеты в мобильном варианте, неизвестно количество МБР Сармат и около 8 ракет Авангард.

Если говорить о морской составляющей, отмечают аналитики, то у россии есть 192 баллистические ракеты для размещения на 12 атомных подводных крейсерах.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/45982

