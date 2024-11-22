На Харківщині державі повернули землю природного-заповідного фонду

Суд задовольнив позов Ізюмської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави в особі Барвінківської міської ради про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою природно-заповідного фонду.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

На території Мечебилівського старостинського округу Барвінківської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області розташований орнітологічний заказник місцевого значення «Куплеватське» площею 40 га.

Відповідно до охоронного зобов’язання, заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, який охороняється як національне надбання і є складовою частиною світової системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною. При цьому землевласник, тобто Мечебілівська сільська рада в особі сільського голови бере під охорону зазначений заповідний об’єкт і зобов’язується зберігати його та дотримуватись екологічних вимог при використанні природних ресурсів.

Однак, попри це, наказом Головного управління Держгеокадастру у Харківській області у вересні 2018 року фізичній особі передано земельну ділянку площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства. Ця ділянка розташована у межах заказника.

Водночас законодавством передбачено, що землі природно-заповідного фонду не можуть передаватись у приватну власність.

Вказані порушення стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до суду.

Рішенням Барвінківського районного суду Харківської області позовні вимоги прокурора повністю задоволено — ділянку буде повернуто в державну власність. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости