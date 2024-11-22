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Оперативна інформація станом на 16.00 22.11.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 22.11.2024 щодо російського вторгнення

Від початку доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Найбільша активність окупантів спостерігається на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Протягом доби від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Артилерійських обстрілів противник завдав по Блешні, Олександрії, Тимофіївці, Тур’ї, Ободам, Журавці.

За наявною інформацією, ворог за сьогодні завдав чотири авіаудари по Курщині, скинувши при цьому чотири КАБи. Також на цьому напрямку українські воїни відбивають ворожі атаки, яких за сьогодні вже нараховується 19.

На Харківському напрямку ворог два рази штурмував позиції наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагався просунутися до наших позицій в районі Зеленого Гаю. Там точиться одне боєзіткнення.

Агресор збільшив кількість атак до 12 на Лиманському напрямку. Відбулися бойові дії поблизу Греківки, Новоєгорівки, Макіївки, Торського та Тернів. Одне боєзіткнення триває. Бомбардувальна авіація противника завдала удару в районі Іванівки.

На Сіверському напрямку ворог завдав авіаударів керованими авіаційними бомбами в районах Білогорівки, Закітного та Сіверська.

На Краматорському напрямку наші захисники відбивають атаку окупантів в районі Ступочок.

На Торецькому напрямку загарбник три рази атакував в районі Торецька. Відбито дві атаки, ще точиться один бій.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. В районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного, 29 разів за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають п’ять боєзіткнень у районах Миролюбівки, Сухого Яру, Петрівки та Пустинки.

Напружена ситуація залишається на Курахівському напрямку. Поблизу Берестків, Сонцівки, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки, Романівки та Антонівки відбито одинадцять штурмів, на даний час триває ще десять боїв.

На Времівському напрямку агресор намагається наступати на позиції українських захисників поблизу Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки. Чотирнадцять атак вже відбито, дев’ять ще тривають. Противник завдав авіаударів КАБами в районах Великої Новосілки та Нового Комара.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили три штурми ворога. Авіаудару зазнало Козацьке.

На інших напрямках противник завдає авіаційних ударів та веде артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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