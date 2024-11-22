На Харківщині окупанти 28 разів штурмували позиції ЗСУ

Оперативна інформація станом на 8:00 22.11.2024 щодо російського вторгнення.

Протягом минулої доби відбулось 190 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог десять разів проводив наступальні та штурмові дії в районі Стариці, Вовчанська та Глибокого.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла вісімнадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 16 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та Серебрянського лісництва.

Три спроби загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована.

Ворог п’ять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.

48 атак, таку кількість за минулу добу відбили наші захисниками на Покровському напрямку. Ворог атакував неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка, Чумацьке та Пустинка.

Загалом, минулої доби втрати російських окупантів склали 1050 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили один танк, 13 бойових броньованих машин, п’ять артилерійських систем, РСЗВ, один засіб ППО, один БпЛА оперативно-тактичного рівня, вісім ракет, 32 автомобілі та одиницю спеціальної техніки окупантів.

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