Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:32
Просмотров: 84

Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

21 листопада 8:55 село Колісниківка Куп‘янський район. Відбувся ворожий  обстріл БПЛА околиць населеного пункту.

На Харківському напрямку противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Українські захисники зупинили 14 ворожих атак. Ще два боєзіткнення продовжуються.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 90 людей.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 