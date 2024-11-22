Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА
Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
21 листопада 8:55 село Колісниківка Куп‘янський район. Відбувся ворожий обстріл БПЛА околиць населеного пункту.
На Харківському напрямку противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Стариці.
На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Українські захисники зупинили 14 ворожих атак. Ще два боєзіткнення продовжуються.
За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 90 людей.